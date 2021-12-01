Alanyaspor - Osmaniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Alanya Osmaniye maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Alanyaspor ve Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler, arama motoru Google'da Alanyaspor - Osmaniyespor maçının detaylarını aratıyor. Peki, Alanyaspor - Osmaniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş: 01.12.2021 09:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor ve Osmaniyespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Alanyaspor - Osmaniyespor maçı şifresiz mi? Alanyaspor - Osmaniyespor maçı hakemi kim? Alanyaspor - Osmaniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 01.12.2021 Çarşamba bugün saat 15.00'te oynanacak.

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçı A Spor'dan yayınlanacak

ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

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