Alanyaspor - Osmaniyespor maçı CANLI İZLE | A Spor canlı yayın

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
ALANYASPOR - Yusuf, Borja, Milunovic, Furkan, Buluthan, İsmail, Fatih, Emre, Candeias, Wilson, Diédhiou
OSMANİYESPOR - Mehmet Akif, Ahmet, Mehmet Sefa, Bora, Ahmet Taner, Ali Mevran, Muzaffer, Hüseyin, Yağız Rüştü, Onur, Gökhan
ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası maçı, saat 17.00'de başladı.
ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçı A Spor'dan yayınlanacak
ALANYASPOR - OSMANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Alanyaspor - Osmaniyespor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.