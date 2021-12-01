Adanaspor - Kocaelispor / Fatih Karagümrük - Sarıyer | Dönüşümlü canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor. Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 01.12.2021 14:58 Güncelleme: 01.12.2021 15:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.

Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;

ASpor CANLI YAYIN

11'LER

Adanaspor: Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim

Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt Erdinç

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Fatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze

Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil

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