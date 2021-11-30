Kasımpaşa - Alanya Kestelspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ali Tuna ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Peki Kasımpaşa-Alanya Kestelspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa-Alanya Kestelspor maçı saat kaçta?

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Alanya Kestelspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 30 Kasım Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.