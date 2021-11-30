Başakşehir-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başakşehir sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeledenin ilk düdüğü 17.00'da çalacak. Mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 30.11.2021 10:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmasında Başakşehir sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Adnan Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Salih Mazlum ve Erkan Akbulut yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadele kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

Başlama düdüğü 17.00'da çalacak karşılaşmayı A Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Bodrumspor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi maç saatinde haberimizden de izleyebilirsiniz.

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