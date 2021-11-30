Başakşehir - Bodrumspor maçı CANLI izle (Başakşehir Bodrumspor canlı yayın)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Başakşehir sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 30.11.2021 17:33

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Başakşehir ile 2. Lig ekibi Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Salih Mazlum ve Erkan Akbulut yapıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakada kazanan takım bir üst tura adını yazdıracak.

ASpor CANLI YAYIN

BAŞAKŞEHİR - BODRUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Şener, Ponck, Ravil, Lima, Berkay, Deniz, Ahmed, Aleksic, Emre, Atabay

Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, İsmail, Muhammet, Medeni, Erkan, Halil İbrahim, Adem Metin, Yekta, Harun, Celal

BAŞAKŞEHİR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir ile Bodrumspor'un karşı karşıya geldiği maç 17.00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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