Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmalarında Başakşehir - Bodrumspor ve Bursaspor Kırşehir Belediyespor maçları aynı saatte başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerde kazanan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.



Müsabakalar dönüşümlü olarak A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN



ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER

Altay: Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan

Manisa FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou

BURSASPOR KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Bursaspor: Canberk, Onur, Reagy Baah, Matavz, Kerem, Vefa, Taha, Zlazar, Uğur Kaan, Bruno, Tuğbey

Kırşehir Belediyespor: Bekir, Oğuz, Can Muhammet, Fatih, Zihni, Mehmet, Serhat, Sırat, Savaş, Ozan, Mert



ALTAY-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Altay-Manisa FK maçı 30 Kasım Salı günü 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.



BURSASPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.