Başakşehir - Bodrumspor: 1-1 (1-3 penaltılar) | MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Medipol Başakşehir sahasında Bodrumspor'u ağırladı. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçı penaltı atışları sonrasında 4-2 kazanan 2. Lig ekibi Bodrumspor,  büyük bir sürprize imza atarak adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 30.11.2021 19:48 Güncelleme: 30.11.2021 19:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Medipol Başakşehir sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlanırken, turu atlayan tarafı penaltı atışları belirledi.

2. Lig ekibi Bodrumspor, penaltılarda güçlü rakibine karşı 4-2 üstünlük sağlayarak adını 5. tura yazdırmayı başardı.

Başakşehir'in normal süredeki golü Ahmed Kutucu'dan gelirken, Bodrumspor'un sayısını ise Medeni Bingöl kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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