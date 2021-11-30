Altay - Manisa FK | Bursaspor - Kırşehir Belediyesi | Dönüşümlü canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmalarında Altay-Manisa FK ve Bursaspor Kırşehir Belediyespor maçları aynı saatte başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerde kazanan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Müsabakalar dönüşümlü olarak A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

Giriş: 30.11.2021 15:00 Güncelleme: 30.11.2021 15:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur mücadeleleri ile sürüyor. 4. Tur karşılaşmalarında Altay-Manisa FK ve Bursaspor Kırşehir Belediyespor maçları aynı saatte başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerde kazanan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

Müsabakalar dönüşümlü olarak A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN


ALTAY - MANİSA FK MAÇINDA İLK 11'LER
Altay: Cihan, Aka, Zeki, Yasser Rayan, Martín Rodríguez, Tolga, Thaciano, Marco Paixão, Kazımcan, Khaly Thiam, Erhan

Manisa FK: Metin, Ahmet, Kubilay, André Sousa, Kemal, Hakan, Yiğit, Veli, Mehmet, Muhammet, Serge Tabekou

BURSASPOR KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Bursaspor: Canberk, Onur, Reagy Baah, Matavz, Kerem, Vefa, Taha, Zlazar, Uğur Kaan, Bruno, Tuğbey

Kırşehir Belediyespor: Bekir, Oğuz, Can Muhammet, Fatih, Zihni, Mehmet, Serhat, Sırat, Savaş, Ozan, Mert

ALTAY-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Altay-Manisa FK maçı 30 Kasım Salı günü 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BURSASPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor mücadelesi 30 Kasım Salı günü 15.00'te başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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