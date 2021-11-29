Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarının heyecanı A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

30 KASIM 2021 SALI

13:00 KASIMPAŞA - B.Ü. ALANYA KESTELSPOR

*15:00 ALTAY - MANİSA FK

*15:00 BURSASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR

17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİRSPOR - BODRUMSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR - SERİK BELEDİYESPOR

21:00 FTA ANTALYASPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER

01 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

13:00 ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARASPOR

*15:00 V. FATİH KARAGÜMRÜK - SARIYER SK

*15:00 ADANASPOR - KOCAELİSPOR

17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - OSMANİYESPOR FK

19:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - A.H. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

21:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - EYÜPSPOR

02 ARALIK 2021 PERŞEMBE

13:00 GZT GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR

*15:00 Ö.K. YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR

*15:00 ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR

17:00 GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR

19:00 İ.H. KONYASPOR - S. VANSPOR FK

21:00 GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR