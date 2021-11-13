Kupada 4. tur şöleni

TURKUVAZ Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu. Toplam 54 takımın mücadele edeceği, tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:
30 KASIM SALI:
13.00 BANDIRMA-Ş.URFA
13.00 KASIMPAŞA-ALANYA KESTEL
14.00 G.BIRLIĞI-MARDIN
14.00 İSTANBULSPOR-AFYON
15.00 BURSASPOR-KIRŞEHIR BLD.
15.00 ALTAY-MANISA FK
17.00 BAŞAKŞEHIR-BODRUM
19.00 ADANA DEMIR-SERIK BLD.
21.00 ANTALYA-AMED
1 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Ç.RIZESPOR-ANKARASPOR
14.00 BOLUSPOR-52 ORDU
14.00 ALTINORDU-AKSARAY BLD.
14.00 SAMSUNSPOR-UŞAK
14.00 DENIZLISPOR-AĞRI 1970
15.00 ADANA-KOCAELI
15.00 K.GÜMRÜK-SARIYER
17.00 ALANYA-OSMANIYE
19.00 KAYSERI-IĞDIR FK
21.00 HATAY-EYÜP
2 ARALIK PERŞEMBE:
13.00 GIRESUN-A.DEMIRSPOR
13.00 ÜMRANIYE-ARNAVUTKÖY BLD.
14.00 MENEMEN-H.TRABZON
15.00 ANKARAGÜCÜ-NAZILLI BLD.
15.00 Y.MALATYA-AKHISAR
17.00 GÖZTEPE-KAHTA
19.00 KONYA-VANSPOR
21.00 GAZIANTEP FK-SAKARYA