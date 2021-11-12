SPOR HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur programı belli oldu!

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maç programı belli oldu. Buna göre 4. Eleme Turu müsabakaları 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak. İşte detaylar...

Giriş: 12.11.2021 16:04 Güncelleme: 12.11.2021 16:20

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 KASIM SALI:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969 (Eryaman)

14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor (Bitci Timsah Park)

15.00 Altay-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antalya)

1 ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor (Çaykur Didi)

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor (Bolu Atatürk)

14.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor (Yeni 19 Mayıs)

14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970 (Denizli Atatürk)

15.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor (Yeni Hatay)

2 ARALIK PERŞEMBE:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor (Çotanak)

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor (Ümraniye Belediyesi İlçe)

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon (Menemen İlçe)

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor (Eryaman)

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor (Kalyon)

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