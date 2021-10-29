Tur Sakarya’nın

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Sakaryaspor, Karaköprü Belediye'yi son dakika golüyle 2-1 devirdi. Ev sahibi ekip, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin 23. dakikasında Hurşit Taşçı'nın golüyle öne geçti: 1-0. Karaköprü Belediye, bu gole karşılığı 37. dakikada vermeyi başardı. Emre Karadağ, takımına beraberliği getiren isim oldu. Devre bu şekilde sona ererken; mücadelenin son anları ise adeta nefesleri kesti. Sakaryaspor, aradığı golü 90+6. dakikada buldu. Son dakikada sahne alan Serkan Odabaşoğlu, attığı golle galibiyeti perçinledi: 2-1. Tatangalar, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur biletinin sahibi olmayı başardı.