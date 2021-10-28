Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede Ümraniyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk ediyor. Müsabakanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. Tek maç eleme usulüne göre ilerleyen bu turda kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

ÜMRANİYESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI 11'LERİ

B. S. Ümraniyespor: Orkun, Emre, Eser, Yiğithan, Farukcan, Kartal, Mrsic, Yunus, Denizhan, Tahsin, Kehinde

Kahramanmaraşspor: Deniz, Özcan, Deniz, Emre, İshak, Halil İbrahim, Alican, Ramazan, Enis, Birkan, Celil