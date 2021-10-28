Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı CANLI YAYINI haberimizde! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor, 4. tur biletini kapmak için kozlarını paylaşıyor. Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş: 28.10.2021 15:30 Güncelleme: 28.10.2021 16:29

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşıyor.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.

SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı saat 15:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Sakaryaspor: Fatih, Eyüpcan, İrfan, Ömer Can, Azat, Murat Kaan, Arif, Mehmet Mustafa, Hurşit, Umut, Kadir

Karbel Karaköprü Bld.: Fehmi, Fikret, Fahri Utku, Doğacan, Batuhan, Mehmet, Mehmet Halil, Eyyüp, Oğuzhan, Emre, Kağan

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