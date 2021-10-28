Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor. İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tura yazdırmak. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanan maçın normal süresinin eşitlikle sona ermesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Adana Demirspor Niğde FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 28.10.2021 20:40 Güncelleme: 28.10.2021 21:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tura yazdırmak. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanan maçın normal süresinin eşitlikle sona ermesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek.

Adana Demirspor Niğde FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyip, Semih, Gökhan, Belhanda, Castro, Metehan, Ezeh, Assombalonga

Niğde Anadolu FK: Mertcan, Ferhat, Ümit, Mehmet Enes, Aykut, Atalay Gürel, Cumhur, Mustafa, Murat, Berat, Atalay

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