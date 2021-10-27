Kocaelispor Bayburt Özel İdarespor | CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesinde Kocaelispor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u ağırlıyor. Maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakanın canlI yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARESPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: İsmet, Atila, İlyas Kubilay, Alpay, Omolo, Semih, Diop, Taha Batuhan, Terrence Tisdell, Dilaver, Yiğitali

Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre, Tarık, Ömer, Sefa, Ali, İbrahim, Mehmet, Ömer Faruk, Selim, Yunus Emre, Ali Fırat

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, tam 43 karşılaşma oynanacak. Bu maçlar, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

27 EKİM ÇARŞAMBA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka (Yeni Buca)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)