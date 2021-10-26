SPOR HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda şov başlıyor!

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur, bugün oynanacak 8 maçla başlıyor. 43 mücadeleye sahne olacak şölenin tüm heyecanı A Spor ekranlarında olacak. İşte detaylar...

Giriş: 26.10.2021 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eleme maçları bugün başlayacak. Türkiye'nin Kupası'nda üç gün büyük bir şölen yaşanacak. Bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak 3. tur heyecanı, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla tavan yapacak. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı her zamanki gibi A Spor ekranlarından canlı yayınlarla futbolseverlere ulaşacak. Her gün 4 maç olmak üzere üç gün boyunca toplam 12 karşılaşma naklen yayınlanacak. Ayrıca A Spor, maç önü ve maç sonu yayınları, kupaya özel programlarıyla tüm ayrıntılara yer verecek. Üçüncü Eleme Turu'nda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım yer alıyor.

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