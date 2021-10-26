Altay - Belediye Derincespor maçı CANLI İZLE (HD) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Altay ile Belediye Derincespor, adlarını bir üst tura yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Altay - Belediye Derincespor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.10.2021 15:22

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Süper Lig ekibi Altay, sahasında 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk ediyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak.

ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay-Belediye Derincespor maçı saat 15.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI İLK 11'LER

Altay: Cihan, Özgür, Ceyhun, İbrahim, Tolga, Aka, Thaciano, Deniz, Ahmed Rayan, Kazımcan, Marco Paixão.

Belediye Derincespor: Taha, Efe, Tayfun, İlker, Sercan, Mesut Can, Ramazan, Kadir, Uğurcan, Melih, Berkay.

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Altay - Belediye Derincespor maçı CANLI İZLE (HD) | Ziraat Türkiye Kupası
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