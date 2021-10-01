Türkiye Kupası'nda kura zamanı! 3 tur maçları belli olacak

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.



Üçüncü eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. eleme turu sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den Arnavutköy, Karaköprü, Nevşehir, Derince, Edirne, Düzce, Ağrı 1970, Yomra, Çankaya, Fatsa, Ceyhan, Artvin Hopa, Alanya Kestel, Çarşamba, 68 Aksaray, B. Tepecik, Şile Yıldız, Bergama, 52 Ordu, Osmaniye, Mardin Fosfat, Iğdır FK, Kahta 02, D. G.Birliği ve Karşıyaka olmak üzere toplam 87 takım mücadele edecek. Heyecan ise yine A Spor'da yaşanacak.