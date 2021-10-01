Türkiye Kupası'nda kura zamanı! 3 tur maçları belli olacak

Son dakika Ziraat Türkiye Kupası haberi... Turkuvaz Medya'nın naklen ekranlara getirdiği Türkiye’nin Kupası’nda 3. tur kura çekimi 15.00’te yapılacak. Süper Lig’den 5 takımın katıldığı kurada 87 ekip yer alacak. İşte detaylar...

Giriş: 01.10.2021 00:10 Güncelleme: 01.10.2021 01:18
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Üçüncü eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. eleme turu sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den Arnavutköy, Karaköprü, Nevşehir, Derince, Edirne, Düzce, Ağrı 1970, Yomra, Çankaya, Fatsa, Ceyhan, Artvin Hopa, Alanya Kestel, Çarşamba, 68 Aksaray, B. Tepecik, Şile Yıldız, Bergama, 52 Ordu, Osmaniye, Mardin Fosfat, Iğdır FK, Kahta 02, D. G.Birliği ve Karşıyaka olmak üzere toplam 87 takım mücadele edecek. Heyecan ise yine A Spor'da yaşanacak.

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