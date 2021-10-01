Kaf - Kaf coştu

Karabükspor ile Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda kazanan İzmir ekibi oldu. Kırmızı-yeşilliler, A Spor'dan yayınlanan maçta 30. dakikada Abdülkadir Yıldız'ın golüyle öne geçti. Savunmadan iyi sıyrılan Abdülkadir, ardından plase ile topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla geçilirken; Karabükspor bu gole karşılığı 56'da penaltıdan verdi. Beyaz noktaya gelen Sezer Gündüz, kaleciyi avlayarak takımı adına beraberliği sağlayan isim oldu: 1-1.



OKAN'DAN DUBLE

İkinci yarıda bu golden sonra iki takım da bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca uzatma dakikalarına geçildi. Okan Yılmaz, önünde kalan topu tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve durumu 2-1'e getiren isim oldu. Karşılaşmanın bu sonuçla biteceği düşünülürken 118'de bir kez daha sahne alan Okan Yılmaz, hem duble yaptı hem de skoru belirledi: 3-1. Deplasmanda gülen Karşıyaka, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselmeyi başardı.