Ziraat Türkiye Kupası'nda son biletler! İşte günün programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugünkü maçlarla sona erecek. Turnuvada bugün birbirinden heyecanlı 5 karşılaşma oynanacak. Bunlardan 3'ü A Spor'dan naklen yayımlanacak. 13.00'te Mardin- Gümüşhane, 15.30'da Kütahya- Darıca ve 18.00'de Karabüm-Karşıyaka evlere girecek. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 1 Ekim'de saat 15.00'te yapılacak. Tören, A Spor'dan takip edilecek. 3. tura Süper Lig'den A. Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri, 1. Lig'den 19, 2. Lig'den 38 ve elemelerden 25 olmak üzere 87 takım 4. tura adını yazdırmaya çalışacak.