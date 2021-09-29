Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı, 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 spor - Gümüşhanespor maçı 29 Eylül Çarşamba günü 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.