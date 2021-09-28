Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Alkan Parsak'ın yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Giriş: 28.09.2021 18:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 14.30'da başlayan karşılaşmada Nevşehir Belediyespor sahasında Fethiyespor'u ağırladı.

Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan ve Alkan Parsak'ın yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Nevşehirspor'a galibiyeti getiren goller; Samet Dağlı, Malik Karaahmet ve Cemal Doğu'dan geldi.

STAT: Gazi
HAKEMLER: Alkan Parsak, Mustafa Onur Özgenç, Musa Murat Emre
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan, Mahsut, Abdullah (Dk. 80 Muammer), Aydın (Dk. 63 Ahmet), Emre Işık, Hüseyin, Malik (Dk.86 Kazım), Emre Kars, Samet (Dk.80 Yıldıray), Aykut, Ömer (Dk. 63 Cemal)
FETHİYESPOR: Enes, Şahan, Soner, Hakan Yakup, Özgür, Turgay (Dk.64 Serhan, Dk.77,Talha), Burak, Onur, Berkin (Dk.64 Serhat), Mehmet, İbrahim
GOLLER: Dk.27 Samet, Dk. 55 Malik, Dk. 88 Cemal (Nevşehir Belediyespor)
SARI KART: Abdullah (Nevşehir Belediyespor), Burak (Fethiyespor)

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