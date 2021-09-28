Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölük maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karaköprü Belediyespor ve Kızılcabölük karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölük maçı, 28 Eylül Salı günü oynanacak.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölük maçı saat 14.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.