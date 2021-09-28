İçel İdman Yurdu - Düzcespor | CANLI İZLE

Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdman Yurdu ve Düzcespor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da, alacağı galibiyetle bir üst tura yükselmek istiyor. A Spor ekranlarından yayınlanan İçel İdman Yurdu - Düzcespor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

İçel İdman Yurdu : Orhan, Özkan, Gökcan, İhsan Uğur, Miraç Can, Serhat, Ömer, Halil İbrahim, Batuhan, Burak, Ömer Faruk.

Düzcespor: Ersin, Barış Emirhan, Berkehan, Recep, Alperen, Osman, Batuhan, Muhammed Ali, Erkan, Eren, Tugay.