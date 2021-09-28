Belediye Derincespor - Erbaaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Derincespor ile Erbaaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belediye Derincespor - Erbaaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş: 28.09.2021 11:53 Güncelleme: 28.09.2021 11:53

Belediye Derincespor - Erbaaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karaköprü Belediye Derincespor ve Erbaaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Belediye Derincespor - Erbaaspor maçı, 28 Eylül Salı günü oynanacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR - ERBAASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı 15:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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