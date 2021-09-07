Batman Petrolspor - Hendekspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupsaı başlıyor. 2021-2022 sezonu 1. tur maçında Batman Petrolspor ile Hendekspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Batman Petrolspor - Hendekspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BATMAN PETROLSPOR - HENDEKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Batman Petrolspor - Hendekspor maçı 7 Eylül Salı günü sat 15:00'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BATMAN PETROLSPOR - HENDEKSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!