Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı! İşte detaylar

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç usulune göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi. Final müsabakasında da deplasman golü kuralı olmayacak.

Giriş: 13.08.2021 16:29
2021-2022 sezonunda yarı final çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve deplasman golü kuralı uygulanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi.

Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.

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