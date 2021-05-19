Kupa canavarı

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Cumartesi akşamı İzmir'de oynanan maçta Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğu elde eden siyah-beyazlılar, dün akşam da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 devirdi ve sezonu çifte kupayla tamamladı. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya fırtına gibi başladı. 3'üncü dakikada sol kanattan takımını atağa kaldıran N'Koudou'nun ortasında, kaleciden seken topu tamamlayarak filelere gönderen Josef de Souza, skoru 1-0 yaptı. Oyunu baştan sona üstün götüren siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı. Gecenin parlayan yıldızı Ghezzal, orta sahada aldığı topu, sağ kanattan yüklenen Rosier'in önüne bıraktı. Ceza sahasına giren Fransız savunmacı, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. İkinci yarıda da birçok net pozisyon yakalayan siyahbeyazlılar topu ağlarla buluşturamasa da, 2-0'lık galibiyetle taraftarlarına çifte mutluluk yaşatmayı başardı.



ERSİN YERİNE UTKU



Beşiktaş'ta dün akşamki kupa maçında 1 numara değişikliği yaşandı. Sergen Yalçın, kalede Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran'a şans vermeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı Gökhan Töre'nin yerine de ilk 11'de Necip Uysal'ı sahaya sürdü.



ANTALYA 9 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Antalyaspor, Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü kupa maçında Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre tam 9 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı o maçta forma giyen Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert dışında farklı isimlere 11'de şans verdi.