Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan @Besiktas futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/M1E1Rpbw3U— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2021
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