Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Organizasyonda toplamda 10'uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlarken, finalde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Avrupa hayallerine veda etti.



3'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou içeri çevirdi, Boffin'den seken topu tamamlayan Josef takımını öne geçirdi: 0-1.



9'uncu dakikada Necip'in pas hatasında Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, Vida'yı geçip vurdu. Top direğin dibinden dışarıya çıktı.



24'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy'den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.



30'uncu dakikada Beşiktaş farkı ikiledi. Atiba'nın pasında topla buluşan Ghezzal, sağ çaprazdan Rosier'ye aktardı. Fransız futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Boffin çaresiz kaldı: 0-2.



39'uncu dakikada Ghezzal'in uzun pasında Atiba ceza içinde vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü.



44'üncü dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hakan kesme bir vuruşla kaleyi yokladı. Top Utku'nun bakışları arasında dışarı çıktı.



52'nci dakikada Ghezzal köşe vuruşunda ortaladı, Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



64'üncü dakikada Bünyamin'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in şutunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.



69'uncu dakika Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Podolski'nin şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.



90+1'inci dakikada Veysel'in sert şutu direkten döndü.

İŞTE ATILAN GOLLER: