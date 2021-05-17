Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın ve Atiba basın toplantısı düzenledi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ve kaptan Atiba basın toplantısı düzenledi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Çok zor bir süreç geçirdik. Sadece bizim için söylemiyorum, herkes sezon içinde çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ligin son dönemini 6-7 eksikle oynamak zordu ama sonucu bizi çok mutlu etti.

Hem oyun anlamda hem de mücadele anlamında hak ettiğimiz bir kupa olduğunu düşünüyorum.



Sezon başından beri iki ayrı yolda da sonuna kadar hedefin içinde kalmak istedik. Ligde hedefe ulaştık. Şimdi lig kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la zor bir final oynayacağız. Sezonu iki kupayla tamamlamak istiyoruz.



Böyle bir maçı, ara vermeden oynatmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

Kolay olacağını düşünmüyorum. Oyuncularımızın şampiyonluk kutlamaları ve sezon yoğunluğunu atmaları 2 günde mümkün değildi. Gerçekten zor bir maç olacak ama elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışacağız.

İşte Atiba'nın açıklamaları:

Harika bir sezon olarak bitirmek için önümüzde bir maç kaldı. Her yerde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Bu finali kazanmayı çok istiyoruz. Uzun bir sezon oldu. Bazen işler istediğimiz gibi gitmedi ama çalışmaya devam ettik.