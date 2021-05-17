Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan Antalyaspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek

Son dakika Ziraat Türkiye Kupası haberi: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Giriş: 17.05.2021 14:15 Güncelleme: 17.05.2021 14:47

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

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