Yanal: Güzel bir hikaye yazıyoruz

Maç sonu hayli mutlu olduğu gözlenen Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, " En büyük emek, oyuncularımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yazıyoruz, 21 yıl aradan sonra finale kaldık. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacağız. İki takımda buraya hak ederek geldi. Alanyaspor'u da kutluyorum" diye konuştu.
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