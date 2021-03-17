Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

YARI FİNAL ÖNCESİ LİGDE KARŞILAŞTILAR

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor ve Antalyaspor, yarı finalin provasında karşı karşıya gelmiş, Alanyaspor evinde rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı. İki takım arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Alanyaspor'un 7, Antalyaspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DERBİ BU AKŞAM OYNANACAK

Aynı kentin iki takımının yarı finalde karşılaşması futbolseverleri de heyecanlandırdı. İki kardeş kulübün derbi karşılaşması öncesi kentin bazı yerlerine Antalyaspor bayrakları asıldı. Alanya'yı da kent merkezinde olduğu gibi heyecan sardı. Alanyasporlu futbolseverler de saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve kaybedenin eleneceği karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

MUSTAFA YILMAZ: KULÜBÜMÜZE KUPAYI GETİRMEK İSTİYORUZ

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, geçen sezon oynanan yarı final karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'un finale yükselen taraf olduğunu hatırlattı. Yılmaz, "Aslında dejavu yaşanıyor. Geçen sene de yarı finalde Alanyaspor ile oynamıştık. Bu sene o dejavu yaşanmaz. Biz öncelikle finale çıkmak istiyoruz. Antalyalıların beklentisi bu. Benim de Antalyaspor Başkanı olarak beklentim bu. Finalde de şehrimize, kulübümüze kupayı getirmek istiyoruz. Antalya şehrinin bu kupaya çok ihtiyacı var" dedi.

ALANYA 6, ANTALYA 5 DEFA KAZANDI

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)

2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4

2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1

2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1

2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0

2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): Antalyaspor- Alanyaspor: 0-1

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): Alanyaspor- Antalyaspor: 4-0

2019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-2

2020-2021 Süper Lig Alanyaspor-Alanyaspor: 4-0