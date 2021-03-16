Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu! | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada takımlar ilk finalist olmak için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 16 Mart Salı günü saat 20:45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

10 SEZONDUR KUPA KAZANAMIYOR

Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir'i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor.

DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev yapacak.