İşte Beşiktaş - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele saat 20.45'te oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak. Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef 2 kupa. Hafta sonunda Başakşehir karşısında 3-2 kazanarak lig yarışında kayıp yaşamayan siyahbeyazlılar, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek.



BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, N'Koudou, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar



BAŞAKŞEHiR: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet, Berkay, Aleksic, Visca, Deniz, Crivelli



AYDINUS YÖNETECEK

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Onur Özütoprak dördüncü hakem olacak.



15 KEZ FiNAL OYNADI

Siyah-beyazlılar daha önce kupada 15 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupada 9 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008- 2009 sezonlarında hem kupayı hem ligi kazanarak çifte şampiyonluk yaşamıştı.