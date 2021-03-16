Güney’de kapışma

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın büyük bir heyecan daha yaşanacak. Güney'in iki güçlü temsilcisi Antalyaspor ile Alanyaspor, kupada finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Geçen yıl da yarı finalde karşılaşan iki Antalya temsilcisinden Alanya finale adını yazdırdı.