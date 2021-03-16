Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada takımlar ilk finalist olmak için mücadele ediyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay, Youssouf, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 20:45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

10 SEZONDUR KUPA KAZANAMIYOR

Türkiye Kupası'nı en son 2010-2011 sezonunda müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, finalde Başakşehir'i penaltı sonuçları mağlup ederek zirveye çıkmayı başarmıştı. Geride kalan 10 sezonda kupayı kazanamayan Beşiktaş, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor.

DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.45'te başlayan mücadelede Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev yapıyor.