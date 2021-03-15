Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde düdük çalacak hakemler açıklandı!

TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ile Antalyaspor-Alanyaspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Beşiktaş - Başakşehir | Fırat Aydınus

Antalyaspor - Alanyaspor | Mustafa Öğretmenoğlu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak. Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.