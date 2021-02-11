Kupa Sivas'a gelecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Antalyaspor'u ağırlayacak Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal ve Brezilyalı orta sahası Claudemir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşunun 47. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği video konferans yayınına katıldı. Türkiye Kupası'nı önemsediklerini vurgulayan tecrübeli sol bek, "Bunun ilk adımı da Antalya. Zor bir maç olacak. Diğer takımlar da Süper Lig'in kariyerleri ekipleri. Bu sene kupaya çok önem veriyoruz. İnşallah Antalyaspor maçını kazanıp, sonrasında da yarı finali geçip final oynamak istiyoruz. İnşallah o kupayı da Sivas'a getiririz" yorumunda bulundu.



YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDECEK

Yiğidolar'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Claudemir de Antalyaspor'u eleyerek finale kadar gideceklerini savundu. Claudemir, "Çok zorlu bir maça çıkacağız. Antalya'yı elersek de karşımıza yine çok güçlü takımlar çıkacak. Antalyaspor'u geçen seneden de tanıyoruz, onlarla yaptığımız maçlardan da biliyoruz. Sadece bu maçla yetinmeyip, finale kadar gidip, finalde de kupayı elde edeceğimize inanıyorum. Sivasspor olarak son maçlarda puan kazanmaya başladık ve yükselişe de geçtik. Bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" diyerek iddialı bir açıklama yaptı.



SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay da, Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını vurguladı. Çalımbay, "Sonuna kadar gitmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu. 3 maç oynayarak kupayı kazanabileceğiz" ifadelerini kullandı.