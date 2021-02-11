Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Daha önce 48 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Konyaspor, 49'uncu mücadeleye Konya'da çıkacak. Sporseverler de zorlu karşılaşma ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Giriş: 11.02.2021 19:45 Güncelleme: 11.02.2021 19:50

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Zorlu mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan bu zorlu mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve İlhan Palut getirilmişti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

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