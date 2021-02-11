Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak.
Zorlu mücadele A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan bu zorlu mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ
Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşanmıştı. Ligde rakibine Rosier'in golüyle 1-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmıştı. Kartal'ın yerine göreve İlhan Palut getirilmişti.
"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Yeşil-beyazlı takımla ilgili bilgi sahibi olduğunu dile getiren Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız; ama geldikten hemen sonra Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız" ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.
BU SEZON BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.
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