Konyaspor Beşiktaş | CANLI YAYIN (Konyaspor BJK canlı izle)

Konyaspor ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan müsabakada kazanan taraf yarı final biletini cebine koyacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ - Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Müsabakada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, adını yarı finale yazdıracak. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz.