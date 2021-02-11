Ersun Yanal Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yenerek adını yarı finale yazdıran Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın o sözleri...

Giriş: 11.02.2021 20:53

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda DG Sivasspor'u 1-0 yenip yarı finale yükselen Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, "Oyuncularımı oyun disiplinlerinden dolayı tebrik ediyorum. Umarım bu disiplinden vazgeçmeden oynamaya devam ederler. Önümüzdeki hedeflere doğru yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupasında DG Sivasspor'u 1-0 yendiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Yanal, "21 takımlı bir ligde birde Türkiye kupasında oldukça yoğun bir programla oynuyoruz. Bugün gördük ki rakibimiz oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Aynı şey bizde de geçerli. Birçok oyuncumuzu hem sakatlıklar hem de yorgunluklardan dolayı kullanamadık. Böyle bir ortamda verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyucularını da kutluyorum. Hedeflerimizden bir tanesi olan kupaya bugün bir adım daha yaklaştık. İki Antalya takımından bir tanesi kupa finali oynayacak. Buda ayrıca güzel bir gelişme. Biz takım olarak istediğimiz oyun planını geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlamamız için özellikle hücum geçişlerini daha iyi yapmamız gerekiyor. İstediğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik. Duran topların dışında tehlikeli olduklarını sanmıyorum. Oyuncularımı oyun disiplinlerinden dolayı tebrik ediyorum. Umarım bu disiplinden vazgeçmeden oynamaya devam ederler. Önümüzdeki hedeflere doğru yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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