A Spor'da kupa şöleni! Son yarı finalistler belli oluyor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün 2 maçla devam edecek. Saatler 17.45'i gösterdiğinde Anadolu'nun iki devi Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. 20.45'te ise Süper Lig'e damga vuran ve zirve yarışının en önemli takımlarından biri olan Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. VAR sisteminin kullanıldığı ve tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda kazanan, yarı finale adını yazdıracak. Son 4 maçları ise 16-17 ya da 18 Mart'ta oynanacak.