Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu.

Giriş: 10.02.2021 16:13

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre video yardım hakem de (VAR) belli oldu. Buna göre Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR odasında Halis Özkahya olacak.

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