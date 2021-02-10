Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmanın başlamasına az bir süre video yardım hakem de (VAR) belli oldu. Buna göre Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR odasında Halis Özkahya olacak.