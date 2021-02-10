Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda TT Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı. Çeyrek final mücadelesinde sarı kırmızılılar, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

GEDSON, MOHAMED'İN ARDINDAN TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında sarı kırmızılılar adına 3. golü (p) atan ve çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başaran Mostafa Mohamed'in ardından Fernandes de tarihe geçti.

Maçın 90+4. dakikasında Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk maçta gol atan Gedson Fernandes, Hagi, Drogba, Gomis ve Falcao gibi ilk maçında gol atan isimler arasına adını yazdırdı.

