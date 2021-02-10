Galatasaraylı Gedson Fernandes Alanyaspor maçında tarihe geçti!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı kırmızılıların yeni transferi Gedson Fernandes, maçta attığı golle Mohamed'in ardından tarihe geçen bir diğer isim oldu. İşte detaylar...

Giriş: 10.02.2021 22:55 Güncelleme: 10.02.2021 23:09

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda TT Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı. Çeyrek final mücadelesinde sarı kırmızılılar, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

GEDSON, MOHAMED'İN ARDINDAN TARİHE GEÇTİ
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında sarı kırmızılılar adına 3. golü (p) atan ve çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başaran Mostafa Mohamed'in ardından Fernandes de tarihe geçti.

Maçın 90+4. dakikasında Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk maçta gol atan Gedson Fernandes, Hagi, Drogba, Gomis ve Falcao gibi ilk maçında gol atan isimler arasına adını yazdırdı.

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