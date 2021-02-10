Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda mağlup eden Medipol Başakşehir, kupada ilk yarı finalist olmuştu. Çeyrek final etabının ikinci maçında ise Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk ediyor.

Geçtiğimiz sezon iki ekip kupada yine çeyrek finalde karşılaşmış ve Alanyaspor, dev rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Zorlu 90 dakika öncesi takımların 11'leri de belli oldu...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Emre, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Tayfun, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

FERNANDES KADRODA FALCAO YOK!

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, yedek kulübesinde yer alıyor. Fatih Terim'in şans vermesi halinde genç yıldız ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Aslan'ın dünya yıldızı Radamel Falcao, sakatlığını tam olarak atlamaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.