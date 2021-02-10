Galatasaray - Alanyaspor | 2-3 (Ziraat Türkiye Kupası maçı özet izle)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam etti.

Dün oynanan maçta Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda mağlup eden Medipol Başakşehir, kupada ilk yarı finalist olmuştu. Çeyrek final turunun ikinci maçında ise Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadele, Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Alanyaspor'un golleri 30' 48' (P) Babacar, 41' Salih'ten gelirken Galatasaray'ın golleri 83'te Mohamed, 94'te Gedson'dan geldi.

Bu sonuçla Alanyaspor, yarı finale yükselen taraf oldu. Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi, Sivasspor - Antalyaspor maçının galibi olacak.